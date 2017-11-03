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Журнал
«Лакокрасочная промышленность»
+7 (968) 688-90-48
+7 (495) 415-13-66
Мероприятия

Новый номер: №3 / 2017

ТЕМА НОМЕРА:   Новые виды сырья для производства ЛКМ         Март

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Новый номер: №1-2 / 2017

ТЕМА НОМЕРА:   ЛКМ строительного назначения               Январь-Февраль

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Новый номер: №12 / 2016

ТЕМА НОМЕРА:   Тенденции развития мирового рынка ЛКМ                    Декабрь

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Новый номер: №10-11 / 2016

ТЕМА НОМЕРА:               Клеи и герметики                            Октябрь-Ноябрь

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Новый номер: №9 / 2016

ТЕМА НОМЕРА:   Пленкообразователи для производства ЛКМ                 Сентябрь

Технологии и оборудование

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О журнале

Компания издает научно-технический журнал "Лакокрасочная промышленность" для широкого круга специалистов, занимающихся разработкой, производством, применением и продажей лакокрасочных материалов, а также книги по лакокрасочной тематике.

Мероприятия

Международная конференция «RUSCOAT 2016»

Международная конференция "RUSCOAT 2016", Проблемы и современные тенденции развития лакокрасочной…

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книги

Новости

13.05.2016

Конференции RUSCOAT-2016

Конференции RUSCOAT-2016

04.01.2016

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