Компания издает научно-технический журнал "Лакокрасочная промышленность" для широкого круга специалистов, занимающихся разработкой, производством, применением и продажей лакокрасочных материалов, а также книги по лакокрасочной тематике.
Новый номер: №9 / 2016
ТЕМА НОМЕРА: Пленкообразователи для производства ЛКМ Сентябрь
Технологии и оборудованиеУзнать больше
Компания издает научно-технический журнал "Лакокрасочная промышленность" для широкого круга специалистов, занимающихся разработкой, производством, применением и продажей лакокрасочных материалов, а также книги по лакокрасочной тематике.
Международная конференция «RUSCOAT 2016»
Международная конференция "RUSCOAT 2016", Проблемы и современные тенденции развития лакокрасочной…
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